Финикс , США, 23 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:105.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 37 очков и 21 подбора. В составе «Финикса» Девин Букер и Микал Бриджес набрали по 25 очков.

На сегодняшний день «Финикс» занимает первое место в Западной конференции НБА, на счету команды 28 очков. «Лейкерс» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 21 очком.

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