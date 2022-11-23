Сеул, 23 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Объём сбора зерновых культур в КНДР в 2022 году составит не более 3 млн тонн. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на экспертов в области сельского хозяйства.

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«В среднем годовой объём производства зерновых варьируется от 4,6 млн до 4,8 млн тонн, однако в этом году существует вероятность, что объём производства сократится до 3 млн тонн», — заявил представитель Корейской корпорации сельских обществ (KRC).

По мнению представителя исследовательского центра Good Farmers, урожайность сократится из-за весенней засухи, летних наводнений и пандемии коронавируса, которая пришлась на сезон посева риса.

«В КНДР наблюдается нехватка техники, поэтому для своевременной посадки риса требуется большое количество людских ресурсов, — сообщили в исследовательском центре. — Погодные условия в текущем году также не способствовали высокому урожаю».

По данным Корейского института сельскохозяйственной экономики (KREI), объём производства зерна с ноября 2020 года по 31 октября 2021 года составил 4,89 млн тонн. Средний показатель в 2012–2014 годах составлял 4,75 млн тонн, а в 2019–2021 годах — всего 4,57 млн тонн.