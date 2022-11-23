Париж, 23 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. По желанию президента Франции министерством вооруженных сил была организована рабочая группа по удвоению численности резервистов, передает BFM TV.

Amc.af.mil Французские военные

Во время приема 13 июля в министерстве вооруженных сил президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении удвоить число добровольцев с 40 000 до 80 000 лиц для поддержки французской армии.

Резерв фактически состоит из 77 000 человек, из которых 21% составляют женщины. Гражданские образуют 1-й уровень. Они разделены в соответствии со своей компетенцией. 25 000 человек служат в армии, 6 000 — на флоте и 9 000 — в других частях. Второй уровень состоит из бывших действующих военнослужащих.

Стремление увеличить резерв было выдвинуто более года назад начальником штаба вооруженных сил генералом Тьерри Буркхардом.

Министерство вооруженных сил Франции намерено включить расходы на расширение резерва в следующий закон о военном планировании.

«Текущий бюджет составляет от 150 до 200 млн евро», — заявили в министерстве вооруженных сил Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с мэрами, собравшимися в Париже в эту среду, 23 ноября.