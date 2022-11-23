Иркутск, 23 ноября 2022, 20:32 — REGNUM Медицинские технологии не стоят на месте. Чтобы диагностика и лечение онкозаболеваний проходили наиболее эффективно и безболезненно, российские больницы, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», получают современное оборудование. Иркутским хирургам новое оборудование помогает буквально спасать детские жизни, удаляя доброкачественные опухоли.
К примеру, нейрохирурги Иркутской областной больницы 23 ноября 2022 года удалили опухоль головного мозга с помощью недавно полученного нового микроскопа с навигационной установкой. Речь идет о впервые осуществлённой в регионе операции по удалению диффузной глиомы височной, теменной долей и глубинных отделов правой гемисферы головного мозга.
«Преимущество нового операционного микроскопа, помимо улучшения качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи, состоит в том, что хирургу не нужно отвлекаться на монитор, чтобы посмотреть на происходящее в операционной ране. Всё изображение транслируется в окуляре микроскопа», — отметил главный внештатный нейрохирург минздрава Иркутской области Эдуард Середа.
В Иркутской областной клинической больнице удаляют порядка 200 опухолей головного мозга в год. За этот же период в медучреждении оперируют более 1200 пациентов нейрохирургического отделения. В октябре 2022 года там применили первую в России ICG-технологию при хирургическом вмешательстве у ребенка. Ранее подобные хирургические вмешательства выполняли только у взрослых пациентов, информирует Минздрав РФ.
Принцип флуоресцентной навигации — введение пациенту специального контрастного вещества позволяет «подсветить» анатомические структуры, которые не различимы при обычном свете. При определенных режимах хирурги чётко различают границы опухоли, которая становится ярко-зеленой или синей, так как злокачественное образование усиленно кровоснабжается и хорошо накапливает в себе контрастное вещество.
«Это волшебное свечение, Magic light, позволит нам отграничить добро от зла», — сказал главный врач больницы, член-корреспондент РАН Юрий Козлов.
Крупное новообразование в почке у 6-летнего мальчика врачи обнаружили на УЗИ при медицинском обследовании. Врачи приняли решение применить технологию флуоресцентной навигации. Для этого в больнице были все условия — специальное оборудование и контрастное вещество.
«Мы увидели, что кистозная опухоль «не взяла» контраст — довод в пользу её доброкачественности. Также у нас есть возможность посмотреть место максимального накопления препарата. Для этого у камеры есть отдельный режим работы. Таким образом мы хорошо видели границы, по которым нужно проводить резекцию почки, отделив от неё огромную кисту», — отметил Юрий Козлов.
Операция прошла успешно, патологических очагов после её завершения хирурги не обнаружили. Технология может быть адаптирована для выполнения операций при других локализациях опухолей.
Сложную операцию по удалению ангиофибромы у подростка провели хирурги оториноларингологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с коллегами из областного онкологического диспансера.
Ангиофиброма — опухоль доброкачественная, однако она достаточно агрессивная, ее развитие чревато жизнеугрожающими кровотечениями. Пациент из Братска поступил с рецидивирующим новообразованием сложной анатомической локализации.
«В областном онкологическом диспансере совместно с опытным ангиохирургом Павлом Жуковым была выполнена эндоваскулярная эмболизация сосудов максиллярной артерии микросферами ПВА. Операция прошла под контролем эндоскопии. В ходе операции использованы кровосберегающие методики: управляемая гипотония, гемодилюция, биполярная коагуляция сосудов. Опухоль удалось удалить полностью единым блоком», — рассказывает зав оториноларингологическим отделением ГИМДКБ Галина Борисенко.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в России повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.