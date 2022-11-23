Иркутск, 23 ноября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Медицинские технологии не стоят на месте. Чтобы диагностика и лечение онкозаболеваний проходили наиболее эффективно и безболезненно, российские больницы, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», получают современное оборудование. Иркутским хирургам новое оборудование помогает буквально спасать детские жизни, удаляя доброкачественные опухоли.

Минздрав Приангарья Иркутская область. Операция по удалению реюёнку диффузной глиомы височной, теменной долей и глубинных отделов правой гемисферы головного мозга

К примеру, нейрохирурги Иркутской областной больницы 23 ноября 2022 года удалили опухоль головного мозга с помощью недавно полученного нового микроскопа с навигационной установкой. Речь идет о впервые осуществлённой в регионе операции по удалению диффузной глиомы височной, теменной долей и глубинных отделов правой гемисферы головного мозга.

«Преимущество нового операционного микроскопа, помимо улучшения качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи, состоит в том, что хирургу не нужно отвлекаться на монитор, чтобы посмотреть на происходящее в операционной ране. Всё изображение транслируется в окуляре микроскопа», — отметил главный внештатный нейрохирург минздрава Иркутской области Эдуард Середа.

В Иркутской областной клинической больнице удаляют порядка 200 опухолей головного мозга в год. За этот же период в медучреждении оперируют более 1200 пациентов нейрохирургического отделения. В октябре 2022 года там применили первую в России ICG-технологию при хирургическом вмешательстве у ребенка. Ранее подобные хирургические вмешательства выполняли только у взрослых пациентов, информирует Минздрав РФ.

Принцип флуоресцентной навигации — введение пациенту специального контрастного вещества позволяет «подсветить» анатомические структуры, которые не различимы при обычном свете. При определенных режимах хирурги чётко различают границы опухоли, которая становится ярко-зеленой или синей, так как злокачественное образование усиленно кровоснабжается и хорошо накапливает в себе контрастное вещество.

«Это волшебное свечение, Magic light, позволит нам отграничить добро от зла», — сказал главный врач больницы, член-корреспондент РАН Юрий Козлов.

Крупное новообразование в почке у 6-летнего мальчика врачи обнаружили на УЗИ при медицинском обследовании. Врачи приняли решение применить технологию флуоресцентной навигации. Для этого в больнице были все условия — специальное оборудование и контрастное вещество.

«Мы увидели, что кистозная опухоль «не взяла» контраст — довод в пользу её доброкачественности. Также у нас есть возможность посмотреть место максимального накопления препарата. Для этого у камеры есть отдельный режим работы. Таким образом мы хорошо видели границы, по которым нужно проводить резекцию почки, отделив от неё огромную кисту», — отметил Юрий Козлов.

Операция прошла успешно, патологических очагов после её завершения хирурги не обнаружили. Технология может быть адаптирована для выполнения операций при других локализациях опухолей.

Сложную операцию по удалению ангиофибромы у подростка провели хирурги оториноларингологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с коллегами из областного онкологического диспансера.

Ангиофиброма — опухоль доброкачественная, однако она достаточно агрессивная, ее развитие чревато жизнеугрожающими кровотечениями. Пациент из Братска поступил с рецидивирующим новообразованием сложной анатомической локализации.

«В областном онкологическом диспансере совместно с опытным ангиохирургом Павлом Жуковым была выполнена эндоваскулярная эмболизация сосудов максиллярной артерии микросферами ПВА. Операция прошла под контролем эндоскопии. В ходе операции использованы кровосберегающие методики: управляемая гипотония, гемодилюция, биполярная коагуляция сосудов. Опухоль удалось удалить полностью единым блоком», — рассказывает зав оториноларингологическим отделением ГИМДКБ Галина Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в России повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.