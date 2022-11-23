В Одесской области вновь введены экстренные отключения электроэнергии
На территории Одесской области снова начаты экстренные отключения света
Одесса, Бывш. УССР,
23 ноября 2022, 11:03 — REGNUM В данный момент на территории Одесской области снова начались экстренные отключения электроснабжения. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба местного отделения киевской энергетической компании ДТЭК.
Без света
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.
Также утверждается, что в данный момент энергетики компании совместно со специалистами НЭК «Укрэнерго» и сотрудниками экстренных служб проводят работы по «скорейшей стабилизации ситуации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине на базе СКБ САМИ открыли производственную линию беспилотных летательных аппаратов. В островном регионе планируют выпускать ежемесячно сотни дронов для боевых действий и тренировок.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.