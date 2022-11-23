На территории Одесской области снова начаты экстренные отключения света

Одесса, Бывш. УССР, , 11:03 — REGNUM В данный момент на территории Одесской области снова начались экстренные отключения электроснабжения. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба местного отделения киевской энергетической компании ДТЭК.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что в данный момент энергетики компании совместно со специалистами НЭК «Укрэнерго» и сотрудниками экстренных служб проводят работы по «скорейшей стабилизации ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине на базе СКБ САМИ открыли производственную линию беспилотных летательных аппаратов. В островном регионе планируют выпускать ежемесячно сотни дронов для боевых действий и тренировок.