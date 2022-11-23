Саранск, 23 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Пассажирский автобус загорелся в центре Саранска. Об этом 23 ноября сообщают СМИ Мордовии со ссылкой на данные регионального управления МЧС России.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

На видео, опубликованном пользователями социальных сетей, охваченный пламенем автобус стоит возле одного из перекрёстков.

По данным МЧС, информация о происшествии зарегистрирована в 7:27. В 7:38 пожар уже ликвидировали. ЧП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Коммунистической.

Во время пожара в автобусе никто не находился, пострадавших нет, добавили в ведомстве.