В Башкирии рассказали о реализации проекта «Сертификат дошкольного образования»

Уфа, , 11:03 — REGNUM Проект «Сертификат дошкольного образования» намерены внедрить еще в одном районе Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Детский сад Fryazino.org

Данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона. В Башкирии в целях поддержки негосударственного сектора дошкольного образования реализуется проект «Сертификат дошкольного образования», в котором уже участвуют города Уфа, Стерлитамак и Нефтекамск.

«В настоящее время выдано две тысячи сертификатов на сумму 136,8 млн рублей. Аналогичный план мы поставили на предстоящие два года», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Сообщается, что данный проект планируют внедрить и в Иглинском районе.

«В планах подключение трех частных детских сада в количестве 150 сертификатов. Расходы бюджета республики на реализацию составят 10,26 млн рублей в год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проект «Сертификат дошкольного образования» начал осуществляться в пилотном режиме в башкирском городе Стерлитамак с октября 2019 года. При помощи сертификата, родители смогут получить место в частном детском дошкольном учреждении за такую же оплату, как и в муниципальном. В 2019 году было выдано 200 сертификатов. С октября 2020 года к проекту присоединился город Уфа. По результатам 2020 года было выдано 1059 сертификатов. С октября 2021 года к проекту присоединился и город Нефтекамск.

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