На Сахалине планируют выпускать ежемесячно сотни дронов для спецоперации

Южно-Сахалинск, , 10:59 — REGNUM На Сахалине на базе СКБ САМИ открыли производственную линию беспилотных летательных аппаратов. В островном регионе планируют выпускать ежемесячно сотни дронов для боевых действий и тренировок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в областном правительстве.

БПЛА Mil.ru

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Собирать будут ту модель БПЛА, на которой на Успеновском полигоне тренируются сахалинские военнослужащие. В декабре планируют собрать 100 дронов, а с Нового года начнётся промышленное производство с увеличением объёмов в несколько раз.

На производстве используют лёгкие и прочные материалы, задействованы 3D-принтеры, фрезерные и точильные станки.

«Для печати корпусов мы можем использовать пластик, который выбрасывают наши жители — это бутылки, крышки. Получился бы хороший пример замкнутого цикла производства. Сейчас этот вопрос находится в проработке», — рассказал заместитель председателя правительства Сахалина Вячеслав Аленьков.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 22 ноября пытались атаковать Балаклавскую ТЭС с помощью беспилотников.