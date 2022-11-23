Москва, 23 ноября 2022, 10:58 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ собрала материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв
Василий Пискарёв
Duma.gov.ru

«В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны», — заявил Пискарёв.

Собранные материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки в связи с наличием в действиях граждан признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.4 КоАП РФ или уголовного преступления, предусмотренного ст. 284.2 УК РФ, отметил парламентарий.

«Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка», — убежден глава комиссии.

Также комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран.

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