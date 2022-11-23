Комиссия Госдумы выявила 150 граждан, призывавших ввести санкции против России

Москва, , 10:58 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ собрала материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны», — заявил Пискарёв.

Собранные материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки в связи с наличием в действиях граждан признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.4 КоАП РФ или уголовного преступления, предусмотренного ст. 284.2 УК РФ, отметил парламентарий.

«Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка», — убежден глава комиссии.

Также комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран.

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