Симферополь, 23 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Крыму нет рисков по водоснабжению. Об этом 23 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Он рассказал, что водохранилища республики сейчас наполнены.

«Погода у нас соответствующая. Рисков никаких по водоснабжению нет», — сказал Аксёнов в эфире радиостанции Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма оценили планы киевского режима провести военную операцию и получить контроль над полуостровом.