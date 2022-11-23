Москва, 23 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Введение единой школьной формы поддерживают 42% родителей. Они считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей России, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Mptdnr.ru Новая школьная форма

В целом введение общероссийского стандарта школьной формы одобряют 62% жителей РФ (62%). Отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей — 47% против и 36%.

Почти каждый пятый родитель (18%) выступает за то, чтобы модели и цвета школьной формы устанавливала администрация школ. По мнению 33%, школьная форма совсем не нужна. Чаще так думают родители моложе 34 лет (38%).

Опрос проведён 17–18 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 363 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов настаивает на законодательном решении вопроса о школьной форме.

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