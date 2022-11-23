Канберра, 23 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Сенат Австралии, скорее всего, всё же примет знаковые законы, отменяющие запреты на принятие Австралийской столичной территорией и Северной территорией собственных актов о легализации эвтаназии. Об этом 23 ноября сообщает телеканал ABC.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Почти половина сенаторов уже заявила о своей поддержке этого изменения, и ожидается, что после принятия законопроекта будет больше поддержки со стороны новых сенаторов.

Люк Гослинг, один из депутатов, внесших законопроект в нижнюю палату парламента Австралии и представляющий Северную территорию Австралии, сказал, что уверен в успехе.

«Я думаю, нам удалось убедить большинство сенаторов в том, что мы заслуживаем того, чтобы иметь свои собственные права, и что решение этих вопросов не зависит от кого-то из Нового Южного Уэльса, Виктории или где-либо еще. Их решают жители той или иной территории», — сказал депутат.