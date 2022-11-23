В Сенате Австралии попросили главу МИД страны не оскорблять парламентариев

Канберра, , 10:58 — REGNUM 23 ноября во время парламентского часа в Сенате произошли некоторые горячие споры. Как пишет газета The Guardian, сенатор от Либеральной национальной партии Джерард Ренник (который отрицает изменение климата) вмешался в дискуссию, чтобы прокомментировать новый ответ от Бюро метеорологии и Государственного объединения научных и прикладных исследований.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Его комментарии не были четко слышны. Выступавшая в ходе ремарки Ренника министр иностранных дел Австралии, сенатор и главный представитель правительства в Сенате Пенни Вонг обратилась к своему коллеге, сказав: «Встань и скажи это!».

Председатель Сената Сью Лайнс попросила Вонг отозвать один из сделанных ею впоследствии комментариев. Вонг попросила внести ясность: «Что он трус?»

Лайнс сказала Вонг, что повторять комментарий, который нужно отозвать, «неуместно». Затем Вонг безоговорочно сказала: «Отзываю».

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