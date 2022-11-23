Донецк, 23 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:00 из Орловки ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм, а в 10:05 — из Дылеевки киевские каратели обстреляли Гольмовский, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.