Ставрополь, 23 ноября 2022, 10:49 — REGNUM В Ставропольском крае вручили паспорта вынужденным переселенцам из Херсонской области. В торжественной обстановке документы были вручены 16 новым гражданам России. Церемонию вручения провел начальник управления МВД России по городу Ставрополю Сергей Ветохин. Поздравления новым гражданам России прозвучали также от мэра города Ставрополя Ивана Ульянченко и сотрудников отдела по вопросам миграции городского управления.
Перед получением паспортов жители Херсонской области произнесли слова клятвы о соблюдении Конституции РФ, о преданности России и поддержке единства РФ.
Как отметил мэр, все получившие паспорта гражданина РФ в настоящее время устроены на проживание в гостиницу Ставрополя. Ульянченко познакомился с условиями их проживания, посмотрел, как они обустроились.
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