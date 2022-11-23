Ставрополь, 23 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вручили паспорта вынужденным переселенцам из Херсонской области. В торжественной обстановке документы были вручены 16 новым гражданам России. Церемонию вручения провел начальник управления МВД России по городу Ставрополю Сергей Ветохин. Поздравления новым гражданам России прозвучали также от мэра города Ставрополя Ивана Ульянченко и сотрудников отдела по вопросам миграции городского управления.

Паспорт

Перед получением паспортов жители Херсонской области произнесли слова клятвы о соблюдении Конституции РФ, о преданности России и поддержке единства РФ.

«Сегодня эти люди стали частью большой страны и получили свой самый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. <…> Это действительно большое событие, ведь много лет эти люди боролись за мирную жизнь, они выбрали свободу и стали частью нашей огромной и великой страны», — написал Ульянченко в своем телеграм-канале

Как отметил мэр, все получившие паспорта гражданина РФ в настоящее время устроены на проживание в гостиницу Ставрополя. Ульянченко познакомился с условиями их проживания, посмотрел, как они обустроились.