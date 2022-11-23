Австралийские ученые обеспокоены «экстремальными» последствиями изменения климата

Канберра, , 10:50 — REGNUM 23 ноября представители Бюро метеорологии Австралии и Государственного объединения научных и прикладных исследований опубликовали седьмой по счету доклад о состоянии климата в Австралии. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Аделаида, Австралия Trentino Priori

Неудивительно, что в отчете за 2022 год говорится, что «изменения погодных и климатических экстремальных явлений происходят все более быстрыми темпами по всей Австралии».

В отчете, основанном на данных мониторинга климата, отмечается увеличение числа случаев экстремальной жары, интенсивных проливных дождей, более продолжительных сезонов пожаров и повышения уровня морских вод.

Доктор Карл Браганса из Бюро метеорологии в свою очередь отметил, что отчет прямо предупреждает о повышении температуры воздуха, увеличении количества экстремальной жары и меньшем количестве экстремальных холодов в ближайшие десятилетия.

«С 1910 года климат Австралии прогрелся в среднем на 1,47 градуса», — говорится в заявлении доктора Брагансы.

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