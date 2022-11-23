Жителей Австралии призвали готовиться к снижению доходов и росту процентных ставок

Канберра, , 10:48 — REGNUM Жителям Австралии рекомендуют готовиться к новым экономическим проблемам, поскольку управляющий Резервного банка страны Филип Лоу прогнозирует дальнейшее повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Об этом 23 ноября сообщил телеканал ABC.

Аделаида, Австралия aclinkey70

В своем выступлении Лоу сказал, что работникам не следует ожидать повышения реальной заработной платы. Он отметил, что если рабочие ожидают повышения заработной платы в соответствии с инфляцией в 7%, это создаст большие проблемы для экономики.

По его словам, последствия изменения климата и перехода на возобновляемые источники энергии также могут привести к росту цен и сделать их более волатильными.

Прогнозируется, что Резервный банк Австралии повысит ключевую ставку до 10-летнего максимума в 3,1% на своем декабрьском заседании в попытке обуздать рост цен на континенте.