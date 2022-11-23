Хабаровск, 23 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Прямые пассажирские авиарейсы между Хабаровском и Алма-Атой запустят 15 декабря. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

(сс) Maklay62 Самолет

«Полеты в Алма-Ату будут осуществляться еженедельно по четвергам. Перевозчиком на данном направлении выступит казахстанская авиакомпания SCAT», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный рейс может быть интересен не только для тех, кто хочет посетить Казахстан. Эту страну можно использовать для транзита «на Мальдивские или Сейшельские острова, в Южную Корею, Таиланд, Индию, Вьетнам, Турцию и др».

Напомним, ранее пресс-служба хабаровского аэропорта сообщала, что рейсы в Казахстан стартуют с 8 декабря.