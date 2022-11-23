Глава Южной Кореи принял верительные грамоты от послов африканских стран

Сеул, , 10:44 — REGNUM 23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, глава государства принял грамоты от послов Лесото, Намибии, Джибути, Мавритании, Малави и Ботсваны.

Напомним, что в октябре текущего года южнокорейский лидер вручил верительные грамоты новым послам страны в Великобритании, ОАЭ, Германии, Вьетнаме, Канаде, Новой Зеландии, Австрии и Лаосе.

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