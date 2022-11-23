Канберра, 23 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. 23 ноября новые законы об уходе за детьми успешно прошли через утверждение в парламенте Австралии, и премьер-министр страны Энтони Альбаниз уже пообещал, что они затронут более чем миллион семей, передает телеканал Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Удешевление ухода за детьми было одним из ключевых предвыборных обещаний лейбористов, и увеличение субсидий было заложено в октябрьском бюджете нового правительства. С июля 2023 года субсидия от властей, покрывающая плату за детсад, увеличится с 85% до 90% для семей с совокупным доходом менее 80 000 долларов.

Субсидия будет уменьшаться на один процент на каждые дополнительные 5000 долларов годового дохода, пока не упадет до нуля на уровне 530 000 долларов. Например, пара с совокупным доходом в 120 000 долларов получит субсидию в размере 82% по сравнению с нынешними 71%.

«Мы только что приняли новые законы, которые удешевят уход за детьми для более чем миллиона австралийских семей, начиная с июля следующего года», — сообщил Альбаниз на странице в соцсети Twitter.