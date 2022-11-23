ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 боевиков

Луганск, , 10:38 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ, сообщил 23 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канале ведомства.

Также было уничтожено два танка, три бронетранспортёра, четыре беспилотных летательных аппарата и 17 единиц специальной автомобильной техники.