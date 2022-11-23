В Австралии сообщили о нашествии ядовитых пауков

Канберра, , 10:40 — REGNUM Влажная погода в Австралии создала идеальные условия для нашествия смертоносных сиднейских лейкопаутинных пауков. Жители Нового Южного Уэльса, самого крупного штата страны, уже предупреждены о том, что им следует готовиться к всплеску численности паукообразных в своих домовладениях и прилегающих к ним земельных участках. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

Паук Sarefo

Предупреждение было выпущено Австралийским парком рептилий в связи с наступлением сезона спаривания.

Отмечается, что это произошло всего менее чем через неделю после того, как эксперты предупредили жителей Нового Южного Уэльса о нашествии комаров «двойного размера», что также связано с влажной погодой.

Глава отдела рептилий и пауков в Австралийском парке рептилий Джейк Мени предупредил, что граждане должны сохранять бдительность, поскольку очень ядовитые пауки покидают свои норы в поисках партнера для спаривания в брачный период.