Сидней, Австралия, 23 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. 23 ноября тысячи медсестер и акушерок в Новом Южном Уэльсе (штат с третью населения всей Австралии) не вышли на работу, чтобы провести демонстрацию в своих местных общинах в знак протеста против ухудшения кадровых условий и оплаты труда. Об этом сообщило новостной агентство AAP.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Протестные акции в рамках забастовки буду проходить в течение 24 часов в городах и областных центрах по всему штату, уже в четвертый раз в этом году.

«Это происходит из-за того, что система здравоохранения штата Новый Южный Уэльс испытывает трудности из-за очередной волны коронавируса», — пишут журналисты.

Наиболее массовая демонстрация состоялась в Сиднее, где на кадрах с места событий видно, как тысячи медицинских работников идут маршем с плакатами и транспарантами.