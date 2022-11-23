Париж, 23 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Бывший депутат Европарламента, лидер политической партии Les Patriotes («Патриоты») Флориан Филиппо резко отреагировал на просьбу Владимира Зеленского. Он прокомментировал в Twitter обращение главы киевского режима, адресованное к мэрам Франции помочь пережить зиму.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Слова Зеленского возмутили французского политика. Он напомнил, что у других стран тоже есть проблемы, и они не обязаны помогать Киеву.

Ранее Филиппо предложил перестать поддерживать Киев за отказ Зеленского от мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели польского СМИ раскритиковали президента страны Анджея Дуду за сдержанную реакцию на назначение дипломата Андрея Мельника замглавы МИД киевского режима.