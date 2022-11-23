Уфа, 23 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Единую республиканскую цифровую платформу для закупок намерены создать в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Zakupki.mos.ru Закупки

Сообщается, что работы по созданию данной платформы намерены заверить к январю 2023 года.

Сейчас в республике работают две информационные системы — «Региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан» и «Агрегатор торгов малого объема».

«Республиканские платформы в сфере закупок обеспечивают реализацию одного из важных принципов системы госзакупок — информационная открытость. Целью интеграции цифрового пространства является упрощение доступа субъектам малого предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам, а также увеличение прозрачности и эффективности закупочного процесса», — приводит пресс-служба слова председателя госкомитета Башкирии по конкурентной политике Гульшаты Арслановой.

Отмечается, что с начала 2023 года все сведения о закупках будут доступны на единой региональной цифровой платформе.