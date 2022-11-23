В Баку заявили, что ВС Азербайджана отвечали на обстрелы со стороны Армении

Баку, , 10:37 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Азербайджана прошлой ночью отвечали на обстрелы со стороны Армении и Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского минобороны, обнародованного 23 ноября.

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«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях», — говорится в сообщении.

По данным министерства, обстрелы якобы вели подразделения вооружённых сил Армении с 22:15 22 ноября до 01:15 23 ноября по местному времени (с 21:15 22 ноября до 00:15 23 ноября) в направлении населённых пунктов Истису Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, в Баку отмечают, что 22 ноября с 15:48 до 18:20 (с 14:48 до 17:20) со стороны Нагорного Карабаха якобы стреляли в направлении города Шуша и Тертерского района.

Стоит отметить, что ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских приграничных позиций прошлой ночью. По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе в течение 22 ноября стрельбы не было.

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