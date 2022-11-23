В Швеции появились подробности задержания подозреваемой в шпионаже супружеской пары

Стокгольм, , 10:35 — REGNUM Появились новые подробности задержания супружеской пары, которых в Швеции подозревают в грубом шпионаже в пользу иностранной державы. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пишут журналисты, в шесть часов утра 22 ноября над жилым районом Стокгольма зависли вертолеты Blackhawk. Оперативная группа спецслужбистов спустилась с вертолетов и арестовала пару, подозреваемую в шпионаже. Рейд проводила Полиция Швеции совместно со Службой безопасности и Вооруженными силами в рамках операции «Спьют».

Отмечается, что задержание планировалось в течение длительного времени и было совершено за одну минуту.

«Речь шла о том, чтобы за короткое время взять под контроль преступников и имущество, чтобы предотвратить уничтожение улик», — сказал журналистам один из руководителей спецоперации Стефан Гектор.

Полицейские, военные и спецслужбисты продумали всё так, чтобы у задержанных даже не было времени смыть потенциальные улики в унитаз.