Times: власти Великобритании передадут киевскому режиму три вертолёта Sea King

Лондон, , 10:25 — REGNUM Три вертолёт Sea King будут переданы киевскому режиму властями Великобритании. Об этом 23 ноября сообщает газета The Times со ссылкой на заявление главы британского минобороны Бена Уоллеса.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, это будет первый случай поставки британской стороной Киеву пилотируемых летательных аппаратов, а также винтокрылые машины станут частью нового пакета военной помощи боевикам ВСУ.

Кроме того, уточняется, что также власти Британии поставят киевским нацистам 10 тыс. артиллерийских снарядов.

При этом отмечается, что 10 вертолётных экипажей боевиков режима Киева прошли шестинедельную подготовку по пилотированию этих снятых в 2018 году с вооружения ВМС Великобритании машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава так называемого МИД киевского преступного режима Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Европейского союза нет ни морального, ни политического права уставать от помощи Киеву.