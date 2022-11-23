Магаданских добровольцев проводили на военные полигоны Дальнего Востока

Магадан, , 10:51 — REGNUM Из Магадана 23 ноября восемь добровольцев под звуки оркестра проводили на учебные полигоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской мэрии.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что часть добровольцев для военной подготовки поедет в Хабаровск, другая — во Владивосток. После боевого слаживания будет принято решение об отправке в зону спецоперации.

«Рюкзаки, коврики и спальные мешки — такой, уже ставший традиционным, набор получили мужчины. Проводили добровольцев жены и дети, родители и родные, близкие и друзья. Вернуться как можно скорее — это главное напутствие в адрес защитников Родины», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко на передовой в зоне специальной военной операции вручил бойцам краевые награды за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность.