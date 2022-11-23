Северной Осетии выделили 6 млрд рублей на развитие двух районов

Владикавказ, , 10:23 — REGNUM Северной Осетии из федерального бюджета выделено дополнительно около 6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Денежные средства будут направлены на реализацию социальных проектов в двух районах республики — Пригородном и Моздокском, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В план мероприятий, на которые будут потрачены федеральные средства на условиях софинансирвоания из регионального бюдлжета, включены 45 объектов. Среди них такие проекты, как реконструкция центральной районной больницы в Пригородном районе, строительство родильного отделения на 45 мест в Моздокском районе, спорткомплксов в городе Ардоне, селе Кизляр и в ряде других населенных пунктов, реконструкция стадиона «Пищевик» в Беслане на 2000 мест, строительство и ремонт нескольких школ, детских садов, спортплощадок и другие объекты социальной инфраструктуры.

Денежные средства федеральной субсидии будут направляться в период с 2022 по 2026 год. Меняйло отметил, что федеральная поддержка поможет создать необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру в Пригородном и Моздокском районах.

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