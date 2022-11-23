На возведение студенческого кампуса в Башкирии из бюджета могут выделить 12 млрд рублей

Уфа, , 10:26 — REGNUM Почти 12 млрд рублей может быть выделено из средств федерального бюджета на строительство межвузовского студенческого кампуса в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании регионального правительства.

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Он напомнил, что в рамках реализации данного проекта планируется создать объекты капитального строительства площадью свыше 150 тысяч кв. метров, включая жилые помещения (свыше 70 тысяч кв. метров). При этом общее количество создаваемых мест для проживания превышает четыре тысячи, пояснил он.

«На строительство межвузовского студенческого кампуса из федерального бюджета планируется предоставление почти 12 млрд рублей, а общая стоимость объекта составит более 20 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, при реализации проекта предусмотрено использование 12 земельных участков, в том числе в региональной собственности десять участков, из них шесть готово к передаче концессионеру, по четырем участкам ведется работа по освобождению от прав третьих лиц.

По слова Муратова, на международной неделе бизнеса планируется подписать концессию, там же собрать нефтегазовые компании и представить им проект.

Назаров сообщил, что необходимо обеспечить оперативное согласование и заключение концессионного соглашения в установленные сроки, организовать его сопровождение.

«Министерству экономического развития и инвестиционной политики прошу оперативно формализовать все предложения и подготовить к подписанию соответствующее концессионное соглашение», — поручил премьер-министр.