Путин заявил, что Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки

Москва, , 10:20 — REGNUM Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области, заявил 23 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

Владимир Путин Kremlin.ru

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — сказал глава государства.

ИА REGNUM ранее сообщало, Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам.

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