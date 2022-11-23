Путин: Россия готова к расширению экспорта удобрений
Путин заявил, что Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Москва,
23 ноября 2022, 10:20 — REGNUM Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области, заявил 23 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.
Владимир Путин
Kremlin.ru
«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — сказал глава государства.
ИА REGNUM ранее сообщало, Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам.
Читайте подробнее: В МИД РФ заявили о блокировке Латвией российских удобрений для бедных стран
История вопроса
В 2022 году в большинстве стран мира растут цены на продукты питания, во многих государствах уже наблюдается или ожидается дефицит определённых товаров. Основными причинами кризиса являются рост цен на энергоносители, спровоцированный санкциями и иными политическими решениями стран Запада, а также вводимые ими же эмбарго на поставки удобрений и логистические ограничения.