Москва, 23 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области, заявил 23 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

Kremlin.ru Владимир Путин

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — сказал глава государства.

ИА REGNUM ранее сообщало, Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам.

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