Перед вылетом на саммит ОДКБ Путин провел встречу с гендиректором «Уралхима» Мазепиным

Москва, , 10:19 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором АО «ОХК «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.

Дмитрий Мазепин (сс) Администрация президента России

Путин и Мазепин обсудили основные направления развития отрасли производства минеральных удобрений.

Глава Российского государства встретился с главой «Уралхима» перед вылетом в Армению на заседание саммита ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время визита в Ереван 23 ноября планирует провести отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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