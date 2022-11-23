Москва, 23 ноября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором АО «ОХК «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.

(сс) Администрация президента России Дмитрий Мазепин

Путин и Мазепин обсудили основные направления развития отрасли производства минеральных удобрений.

Глава Российского государства встретился с главой «Уралхима» перед вылетом в Армению на заседание саммита ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время визита в Ереван 23 ноября планирует провести отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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