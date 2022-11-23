Курск, 23 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Из-за ледяного дождя произошло отключение электроэнергии в 16 районах Курской области, сообщает 23 ноября РИА Новости.

Ледяной дождь

По данным представителя экстренных служб, слова которого приводит агентство, в результате ледяных дождей нарушено электроснабжение в 16 районах Курской области, нет света у жителей 7,5 тыс. жилых домов в 230 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы столкнулись с последствиями ледяного дождя.