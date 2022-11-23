В Южной Корее задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджечь здание парламента

Сеул, , 10:24 — REGNUM В Южной Корее задержали 57-летнего мужчину, который подозревается в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался поджечь здание парламента. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные полиции.

Национальное собрание Южной Кореи clumsyforeigner

Сообщается, что 22 ноября в 21:32 по местному времени подозреваемый позвонил на горячую линию по номеру 112 и сообщил о намерении поджечь здание Национального собрания (парламента), расположенного в сеульском районе Ёыйдо.

Известно, что органы правопорядка арестовали мужчину около 23:15 по местному времени, когда он выходил из машины, припаркованной в 700 метрах от здания, держа в руках зажигалку и воспламеняющуюся жидкость.

На момент задержания уровень алкоголя в крови мужчины составил около 0,09%, что является достаточным показателем для отзыва водительских прав.