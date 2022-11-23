Путин раскритиковал Запад за помехи безвозмездным поставкам удобрений

Москва, , 10:34 — REGNUM Россия готова бесплатно поставить удобрения странам, которые в них нуждаются. Блокирование таких поставок неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин 23 ноября на встрече с предпринимателем Дмитрием Мазепиным.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, лидеры ряда африканских стран пожаловались ему на Запад, препятствующий поставкам российских удобрений. Руководители стран Африки не понимают, что происходит, так как всё время заявляется о необходимости поддержать беднейшие страны.

«Эти поставки — даже безвозмездные поставки — блокируются. Это совершенно неприемлемо, но это происходит», — констатировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия, а также Эстония, Бельгия и Нидерланды не отправляют со своих складов российские удобрения. Заблокированы не только коммерческие поставки, но и возможность передачи примерно 300 тыс. тонн такой продукции беднейшим странам.

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