Москва, 23 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Россия готова бесплатно поставить удобрения странам, которые в них нуждаются. Блокирование таких поставок неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин 23 ноября на встрече с предпринимателем Дмитрием Мазепиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, лидеры ряда африканских стран пожаловались ему на Запад, препятствующий поставкам российских удобрений. Руководители стран Африки не понимают, что происходит, так как всё время заявляется о необходимости поддержать беднейшие страны.

«Эти поставки — даже безвозмездные поставки — блокируются. Это совершенно неприемлемо, но это происходит», — констатировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия, а также Эстония, Бельгия и Нидерланды не отправляют со своих складов российские удобрения. Заблокированы не только коммерческие поставки, но и возможность передачи примерно 300 тыс. тонн такой продукции беднейшим странам.

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