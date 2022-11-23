Москва, 23 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. О ходе проверки обстоятельств жестокого обращения с несовершеннолетней девушкой в Ширинском районе Республики Хакасия поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Отмечается, что ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено жестоком обращении женщины по отношению к несовершеннолетней девушке в Ширинском районе Хакасии, которую другие участники произошедшего сняли на мобильный телефон.

Также указывается, что в данный момент Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведёт доследственную проверку по этому факту.

«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А. Л. представить доклад о промежуточных результатах проверки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследования уголовного дела об убийстве охранника учебного заведения в Московской области своим коллегой.