Берн, 23 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Разобщение международной торговой системы приведёт к усилению уязвимости государств перед глобальными проблемами, поэтому необходимо предотвратить это. Об этом в ходе выступления с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

(сс) World Trade Organization Флаг ВТО

Она отметила, что в мире высказываются опасения по поводу будущего международной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности, в том числе между Китаем и США.

«Фрагментация и разобщение международной торговой системы были бы не только экономически дорогостоящими: это сделало бы все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами, которые представляют сейчас наибольшие угрозы для наших жизней и средств к существованию», ― подчеркнула глава ВТО.

Она добавила, что, как показывает история, «разрыв экономических связей с большей вероятностью повышает геополитические трения, нежели смягчает их». Оконджо-Ивеала уверена, что многостороннее сотрудничество и солидарность в свете многочисленных кризисных явлений, с которыми сталкивается, мир, таких как пандемия, изменение климата, события на территории б. УССР, отсутствие продовольственной безопасности, инфляция, ужесточение монетарной политики и долговой стресс, «нужны как никогда».