Москва, , 10:11 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри», — сказал Пискарёв.

Деятельность этих НПО предлагается признать нежелательной, а некоторых — экстремистской.

Речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.

По словам главы комиссии, ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля 2022 года активно включились в антироссийскую деятельности в контексте проведения специальной военной операции. В частности, речь идет о призывах к финансированию противника, введению санкций против России, выделению Киеву оружия и военной техники, добавил парламентарий.

Кроме того, по его словам, одним из важных направлений деятельности этих организаций стали попытки внести раскол в ряды патриотически настроенных диаспор российских соотечественников за рубежом.

Среди подобных структур Пискарёв выделил такие организации, как НПО «Svoboda Alliance» (Австралия), «Русская Америка за демократию в России» (США), Проект «Ковчег» (имеющий представителей более чем в 40 странах), «Датские друзья демократической России» (Дания), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), Ассоциация «RUHelp — Russians against the war» (Люксембург), Сообщество «Free Russia NL» (Нидерланды), Фонд «Дом прав человека» (Норвегия), Движение «Demokrati-Ja» (Германия), «Форум свободной России» (Латвия).

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