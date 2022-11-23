В Госдуме предлагают признать экстремистскими и нежелательными 30 НПО
Москва, 23 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).
«Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри», — сказал Пискарёв.
Деятельность этих НПО предлагается признать нежелательной, а некоторых — экстремистской.
Речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.
По словам главы комиссии, ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля 2022 года активно включились в антироссийскую деятельности в контексте проведения специальной военной операции. В частности, речь идет о призывах к финансированию противника, введению санкций против России, выделению Киеву оружия и военной техники, добавил парламентарий.
Кроме того, по его словам, одним из важных направлений деятельности этих организаций стали попытки внести раскол в ряды патриотически настроенных диаспор российских соотечественников за рубежом.
Среди подобных структур Пискарёв выделил такие организации, как НПО «Svoboda Alliance» (Австралия), «Русская Америка за демократию в России» (США), Проект «Ковчег» (имеющий представителей более чем в 40 странах), «Датские друзья демократической России» (Дания), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), Ассоциация «RUHelp — Russians against the war» (Люксембург), Сообщество «Free Russia NL» (Нидерланды), Фонд «Дом прав человека» (Норвегия), Движение «Demokrati-Ja» (Германия), «Форум свободной России» (Латвия).