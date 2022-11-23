Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Крис Крайдер. Ещё по шайбе забросили защитник Брэйден Шнайдер и форварды Винсент Трочек и Каапо Какко.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились нападающие Кевин Фиала, Габриэль Виларди и защитник Шон Уокер.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 24 очка. «Лос-Анджелес» идёт на третьем месте в Западной конференции с 24 очками.

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