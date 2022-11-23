Вашингтон, 23 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Американские спецслужбы пытаются найти и завербовать граждан России, которые недовольны специальной военной операцией на территории бывш. УССР. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

ЦРУ

Издание приводит слова заместителя директора ЦРУ Дэвида Марлоу, которые он произнёс в ходе выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.

«Мы ищем по всему миру жителей России, которые испытывают от этого отвращение, как и мы, — сказал Марлоу. — Мы открыты к сотрудничеству».