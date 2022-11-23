Армения обвинила Азербайджан в новом обстреле на границе
В Армении сообщили об обстреле приграничных позиций со стороны Азербайджана
Ереван,
23 ноября 2022, 10:12 — REGNUM Позиции воинских подразделений вооруженных сил (ВС) Армении, расположенные у восточной границы, в течение 45 минут обстреливали со стороны Азербайджана. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.
Флаги Армении
Harout Arabian
По данным министерства, инцидент якобы произошёл поздним вечером 22 ноября. Потерь с армянской стороны нет.
«По состоянию на 10:00 23 ноября ситуация на передовой относительно стабильная», — отметили в минобороны.
Стоит отметить, что накануне Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе. В последнее время подобные заявления участились.
Читайте ранее в этом сюжете:
Азербайджан обвинил Армению и Нагорный Карабах в обстрелах позиций
Читайте развитие сюжета:
Баку обвинил Ереван и Степанакерт в обстрелах позиций ВС Азербайджана
История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.