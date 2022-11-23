Ереван, 23 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Позиции воинских подразделений вооруженных сил (ВС) Армении, расположенные у восточной границы, в течение 45 минут обстреливали со стороны Азербайджана. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

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По данным министерства, инцидент якобы произошёл поздним вечером 22 ноября. Потерь с армянской стороны нет.

«По состоянию на 10:00 23 ноября ситуация на передовой относительно стабильная», — отметили в минобороны.

Стоит отметить, что накануне Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе. В последнее время подобные заявления участились.