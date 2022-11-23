Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка

Донецк, , 10:08 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:15 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:10 из Орловки ВСУ обстреляли Киевский район Доенцка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.